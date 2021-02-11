У Єгипті побудують найбільше в Африці колесо огляду

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Журнал
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Найбільше в Африці колесо огляду з'явиться в Єгипті

У Єгипті почалося будівництво п'ятого за величиною у світі та найбільшого в Африці колеса огляду. Атракціон зводиться в Каїрі на березі річки Ніл.

Так, висота першого в Єгипті колеса огляду під назвою Cairo Eye ("Каїрське око") становитиме 120 метрів. На його зведення інвестують близько 500 млн єгипетських фунтів (близько $32 млн). Про це повідомляє Islamtoday.

Підіймати гостей на висоту 40-поверхового хмарочоса будуть 48 кабінок місткістю від шести до восьми осіб. У зоні відпочинку навколо атракціону відкриють ресторани, кафе, магазини й театр.

Проєкт Cairo Eye

Перших гостей Cairo Eye прийме 2022 року. Очікується, що на рік його відвідуватимуть близько 2,5 мільйона осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська реперка Alyona Alyona вирішила поїхати на відпочинок у Шарм-ель-Шейх і розчарувалася відпусткою. Знаменитість поділилася своїми враженнями про Єгипет.

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