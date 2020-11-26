У Єгипті для туристів введуть нові обмеження: що зміниться

З 1 грудня в Єгипті введуть нові карантинні правила. Так, магазини, ресторани та інші розважальні заклади працюватимуть в обмеженому режимі.

Такі зміни пов'язані з пандемією COVID-19, пише видання "Egypt Today".

Як стало відомо, торговельні центри працюватимуть з 7:00 до 23:00 влітку, а взимку – до 22:00.

Кафе, ресторани та ринки будуть відкриті з 5:00 до 1:00 влітку і до опівночі взимку.

У Єгипті введуть нові карантинні правила psn.pl.ua

Варто відзначити, що супермаркети, продуктові магазини, пекарні, бутики та аптеки працюватимуть у звичному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українці застрягли в Єгипті через тести на COVID-19 і назвали найголовніші ризики для туристів.