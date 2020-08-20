У Єгипет не пустять українців без тесту на COVID-19: де зробити і скільки коштує

Єгипет з 1 вересня буде вимагати від туристів, що прибувають в країну, негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Він повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися читачам, де можна здати тест в Україні та скільки він буде коштувати.

Записатися на здачу аналізів в будь-яку з перерахованих нижче клінік можна заздалегідь на конкретний час. Там же вам гарантують, в які терміни прийдуть результати.

delo.ua

У лабораторії "Ескулаб" ціна ПЛР-тесту – 1500 гривень. Термін очікування результату 3-4 дні. Втім, лабораторія пропонує виконати тестування також й за 2 дні, в такому випадку ціна тестування – 2100 грн.

У яких областях є лабораторія: Закарпатська, Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, Хмельницька та Київська.

У медичній лабораторії "Діла" вартість ПЛР-тесту 1800 гривень. У цю суму входить послуга "вивезення медсестри додому". Термін очікування результату 3-4 дні.

Міста, де є лабораторія: Київ, Біла Церква, Вараш, Дніпро, Житомир, Кривий Ріг, Кропивницький, Львів, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Чернігів, Чернівці.

У лабораторії "Медіс" вартість аналізів – 1500 грн. Термін виконання аналізу – 3-5 робочих днів. Однак у них є й прискорене ПЛР-тестування, яке коштує 2100 грн. Результати аналізів можна отримати до кінця наступного дня з моменту здачі.

Де знайти лабораторію: в місті Львів, Дрогобич, Золочів, Червонограді, Стрию, Трускавці.

Ціна ПЛР-дослідження в лабораторії "УНІЛАБ" – 1500 грн. Термін виконання – 3 дні.

Лабораторія є в таких містах: Львові, Луцьку, Рівному, Стрию, Самборі.

До того ж, варто знати, що здати тест можна також в державній лабораторії у напрямку сімейного лікаря. Однак термін виконання аналізу в ній може тривати довше, ніж того вимагає актуальність результатів тесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій докладно розповів про те, як українці, які повернулися в країну після відпустки за кордоном, можуть здати ПЛР-тест в аеропорту.