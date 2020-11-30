У джунглях Амазонки виявлено унікальну колекцію наскельних малюнків віком 12,5 тис. років

У джунглях Амазонки на території Колумбії виявили десятки тисяч добре збережених наскельних малюнків віком близько 12 500 років. Учені назвали покритий зображеннями скельний масив довжиною понад 12 кілометрів "Сикстинською капелою давніх".

Як повідомляє видання Metro, на малюнках зображено первісних людей і тварин часів льодовикового періоду – зокрема доісторичного родича слона мастодонта, гігантського лінивця, вимерлого члене сімейства верблюжих – палеоламу та інших.

У джунглях Амазонки знайшли десятки тисяч наскельних малюнків віком 12 500 років metro.co.uk

Відкриття зробила британсько-колумбійська експедиція за фінансової підтримки Європейської дослідницької ради ще торік, але це досі трималося в секреті. Британський телеканал Channel 4 зняв про нього документальний фільм: "Таємниці джунглів: Загублені королівства Амазонки", який покажуть у грудні.

Колекція картин стародавніх людей отримала назву "Сикстинська капела давніх" metro.co.uk

Учені зазначають, що на дослідження знахідки піде багато десятків років. Однак це дасть змогу краще дізнатися про життя стародавніх людей, що населяли цю частину суші.

Відкриття зробила британсько-колумбійська експедиція metro.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на острові Сулавесі в Індонезії знайшли наскельні малюнки, яким близько 44 тисяч років. Археологи зазначають, що це, ймовірно, перші зображення, на яких показано сцену за участю надприродних істот.