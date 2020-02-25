У Бразилії завершується грандіозний карнавал: з'явилися яскраві фото

У Бразилії 25 лютого завершується грандіозний всесвітньо знаменитий карнавал. Цьогоріч урочистості стартували 22 лютого, в них взяли участь понад 7 мільйонів чоловік.

Головні карнавальні дійства відбуваються в Ріо-де-Жанейро, паралельно карнавал приймали і сусідні міста: Сан-Паулу, Ресіфі, Салвадор, Форталеза. OBOZREVATEL пропонує подивитися яскраві фотографії з Бразилії.

У 2020 році карнавал відкривала знаменита школа "Академікус ді Вігаріу-Жера", вихованці якої востаннє виходили на самбодром 1999 року.

Бразильський карнавал-2020

Відзначимо, карнавал в Ріо-де-Жанейро проходить один раз на рік, у лютому, в розпал бразильського літа. Відкривається він за 40 днів до Великодня, в суботу, і триває зазвичай до наступної середи. Після закінчення карнавалу в країні починається Великий піст.

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Карнавальна хода є своєрідним прощанням бразильців із земними задоволеннями, зокрема з м'ясом і веселощами, забороненими до Великодня.

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Карнавал в Ріо – найбільший в світі, про що свідчить Книга рекордів Гіннеса. У святі щорічно беруть участь в середньому близько 5 млн осіб, туристів серед них – менше 10%.

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Бразильський карнавал-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Венеції (Італія) в суботу, 8 лютого, на площі Сан-Марко відкрився традиційний карнавал.

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