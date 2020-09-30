Туристу загрожує в'язниця через поганий відгук про готель на популярному курорті

Американцю Веслі Барнсу загрожує до двох років у тайській в'язниці за негативні відгуки в інтернеті про курортний готель Sea View Resort. На нього подали до суду за наклеп на підставі чинного в Таїланді жорсткого закону про дифамацію (свідоме поширення інформації, яка не відповідає дійсності і порочить чиюсь репутацію).

Барнс, який працює у Таїланді вже кілька років, написав рецензії на готель після відпочинку на острові Ко Чанг. В одній із них, як стверджує звинувачення, він заявив, що власники готелю Sea View Resort "практикують сучасне рабство", пише ВВС.

Зокрема, під час відпочинку в готелі Барнс приніс своє вино на вечерю в ресторані і відмовився оплатити необхідну в таких випадках суму за відкупорювання пляшки. Після гарячої суперечки Барнса з офіціантом з'явився менеджер, який прибрав цю суму з рахунку туриста.

Територія Sea View Resort. booking.com

Через інцидент американець залишив кілька негативних відгуків на Trip Advisor, де розкритикував адміністрацію і персонал готелю.

Готель, зі свого боку, наполягає, що рецензії Барнса не мають нічого спільного з реальністю і є руйнівними для репутації бізнесу. У своїй заяві Sea View Resort зазначає, що своїми відгуками колишній клієнт, мабуть, "намагався помститися закладу". Готель подав до суду, стверджуючи, що рецензії були "повністю вигаданими, нескінченними і зловмисними".

На підставі цих звинувачень Барнса затримали. За його словами, він провів два дні в ув'язненні, після чого його випустили під заставу. Якщо його визнають винним, американцеві загрожує до двох років в'язниці в Таїланді.

Який вигляд має готель Sea View Resort. booking.com

Барнс, зі свого боку, сподівається залагодити інцидент із готелем особисто, тому що не хоче потрапляти до в'язниці. Свій досвід затримання він назвав "жахливим". За його словами, через звинувачення він втратив роботу і не може знайти нове місце.

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