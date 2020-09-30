Туристу загрожує в'язниця через поганий відгук про готель на популярному курорті

Американцю Веслі Барнсу загрожує до двох років у тайській в'язниці за негативні відгуки в інтернеті про курортний готель Sea View Resort. На нього подали до суду за наклеп на підставі чинного в Таїланді жорсткого закону про дифамацію (свідоме поширення інформації, яка не відповідає дійсності і порочить чиюсь репутацію).

Барнс, який працює у Таїланді вже кілька років, написав рецензії на готель після відпочинку на острові Ко Чанг. В одній із них, як стверджує звинувачення, він заявив, що власники готелю Sea View Resort "практикують сучасне рабство", пише ВВС.

Зокрема, під час відпочинку в готелі Барнс приніс своє вино на вечерю в ресторані і відмовився оплатити необхідну в таких випадках суму за відкупорювання пляшки. Після гарячої суперечки Барнса з офіціантом з'явився менеджер, який прибрав цю суму з рахунку туриста.

Через інцидент американець залишив кілька негативних відгуків на Trip Advisor, де розкритикував адміністрацію і персонал готелю.

Готель, зі свого боку, наполягає, що рецензії Барнса не мають нічого спільного з реальністю і є руйнівними для репутації бізнесу. У своїй заяві Sea View Resort зазначає, що своїми відгуками колишній клієнт, мабуть, "намагався помститися закладу". Готель подав до суду, стверджуючи, що рецензії були "повністю вигаданими, нескінченними і зловмисними".

На підставі цих звинувачень Барнса затримали. За його словами, він провів два дні в ув'язненні, після чого його випустили під заставу. Якщо його визнають винним, американцеві загрожує до двох років в'язниці в Таїланді.

Барнс, зі свого боку, сподівається залагодити інцидент із готелем особисто, тому що не хоче потрапляти до в'язниці. Свій досвід затримання він назвав "жахливим". За його словами, через звинувачення він втратив роботу і не може знайти нове місце.

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