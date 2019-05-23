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/Журнал

Туристка втратила камеру зі своїми фото топлес і звернулася про допомогу

8.2тЧитати матеріал російською

Француженка Лілі під час подорожі в Шотландії втратила свій фотоапарат, в якому зберігалося портфоліо з фотографіями топлес.

Про це повідомляє The Sun.

За словами дівчини, що займається фотозйомкою по всьому світу з метою залучення уваги до проблеми раку молочної залози, фотоапарат вона втратила на острові Скай в Шотландії, коли зупинилася біля одного з СТО, щоб помилуватися прекрасним краєвидом.

Автор оздоровчого арт-проекту, що мандрує по всьому світу з 2017 року, впевнена, що її фотоапарат вже знайдений і просить його повернути.

Туристка втратила камеру зі своїми фото топлес і звернулася про допомогу

Лілі відзначає, що на основі своїх подорожей і даних фотографій вона має намір опублікувати книгу для допомоги жінкам.

"Я хочу підвищити обізнаність про рак молочної залози. Моїй бабусі довелося боротися з цією хворобою", - говорить вона.

Дівчина виклала в соцмережах свою фотографію топлес, стоячи спиною до камери і закликала повернути дорогу їй річ.

Туристка втратила камеру зі своїми фото топлес і звернулася про допомогу

Втім, їй пишуть, що з такими фотографіями, швидше за все, свій фотоапарат вона назад не отримає.

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