Туристи влаштували п'яне жахіття у літаку і були жорстоко покарані

Четверо британців по дорозі з Манчестера в Лас-Вегас вирішили відсвяткувати парубочий на борту літака, в результаті чого отримали реальні кримінальні терміни за хуліганство.

Про це повідомляє The Sun.

Друзі Майкл Уорд, Скотт Кеппер, Крейг Хопвуд і Деніел Ховарт перед польотом в Лас-Вегас неабияк перебрали з алкогольними напоями і влаштували пасажирам літака "8 годин реального пекла".

Як тільки авіалайнер злетів у небо, чоловіки почали порушувати громадський порядок. Їм зробили кілька зауважень, проте друзі не реагували і продовжували веселитися. Бортпровіднику вдалося вилучити у них 5 літрів міцного алкоголю, проте ситуація вже вийшла з-під контролю.

Один з учасників "імпровізованої вечірки" – містер Ховарт – гостро реагуючи на відмову продавати алкоголь, вибрався в прохід і почав робити віджимання під крики "бум".

Пізніше Хопвуд і Ховарт від нудьги вирішили побитися.

Всю дорогу чоловіки вели себе зухвало: кричали, лаялися, ображали інших пасажирів, обливалися водою і надавали непристойні знаки уваги стюардесам.

В результаті ситий по горло незапланованою вечіркою головний пілот здійснив екстрену посадку літака в Канаді, щоб вигнати хуліганів.

Порушників заарештували. Наречений Майкл Уорд і його друзі Скотт Кеппер і Крейг Хопвуд засуджені на два роки відбування покарання під вартою. Деніелу Ховарту суд присудив 19 місяців позбавлення волі.

Раніше п'яна американка вирішила влаштувати еротичні танці на борту літака.

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