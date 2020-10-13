Турист зняв на камеру, як тікав від агресивної пуми. Приголомшливе відео

На туриста Кайла Берджесса під час прогулянки в парку Слейт Каньйон в штаті Юта (США) хотіла напасти пума. Чоловік зняв на камеру, як тікає від тварини. Його ролик на YouTube переглянули понад 700 тисяч людей.

26-річний американець розповів, що під час прогулянки помітив на дорозі маленьких звірят і вирішив, що це дитинчата рисі. Він почав знімати їх на камеру. Проте через кілька секунд на дорогу вистрибнула розлючена пума, і Кайл був змушений тікати, пише видання Deseret News (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кішка близько шести хвилин переслідувала чоловіка. Одного разу вона навіть спробувала стрибнути на нього. Весь цей час Кайл матюкався та благав звіра піти до своїх дітей. У підсумку американець кинув камінь в пуму, і вона втекла.

"Вибачте за матюки. Я думав, що мені кінець!" – заявив турист.

Представник місцевої природоохоронної влади дізнався про інцидент і відзначив, що Барджесс поводився правильно. Сам американець досі не може повірити, що зміг вижити. Відновлювати пробіжки на самоті по парку він не планує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мексиці ведмідь підібрався до туристок і налякав їх, коли ті робили селфі. Дівчата намагалися не показувати тварині свого страху.