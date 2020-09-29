Турист у Криму просвердлив скелю і назвав її на свою честь. Фото

Відпочивальник у Криму перейменував скелю на свою честь, просвердливши її дрилем і повісивши на неї табличку.

Відповідні знімки опублікувала одна зі свідків в групі "Судакчане" в соцмережі Facebook. За словами жінки, невідомий чоловік на ім'я Веня вирішив назвати скелю в Новосвітській бухті своїм ім'ям, оскільки відпочиває в цьому місці багато років і "думає, що це дає йому право перейменувати будь-який об'єкт заповідника на честь себе коханого".

"Хтось на ім'я Веня вирішив назвати скелю, розташовану в морі, свої ім'ям. Він відпочиває в цьому місці дуже багато років. Тому вирішив, що це дає йому право назвати будь-який об'єкт заповідника на честь себе коханого... Хвилин сорок він свердлив камінь, довбав долотом і "прикрашав" відпочинок всіх тих, хто прийшов насолодитися спілкуванням з природою. Після була прикріплена горезвісна табличка, що нагадує ту, що роблять для кладовища", – уточнила вона.

Facebook-акаунт "Судакчане"

Facebook-акаунт "Судакчане"

Мешканку регіону обурило марнославство туриста, вона також поскаржилася на те, що своїм вчинком він подає поганий приклад.

"В процесі "прикраси" скелі та бухти в цілому небайдужі громадяни стали підходити й просити не робити цього, не уподібнюватися вандалам, не подавати поганий приклад дітям, які все це спостерігають. Але не тут-то було. Він сказав, що готовий відповісти перед будь-яким законом, але як довбав скелю, так і буде довбати... Я, наприклад, здогадуюся, що це абсолютно нещасна людина, з почуттям глибокої незадоволеності, з запаленим марнославством і хворим самолюбством, але при чому ж тут природа одного з найкрасивіших місць Криму? Навіщо чіпати те невелике, що залишилося у нас?" – додала жінка.

Facebook-акаунт "Судакчане"

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