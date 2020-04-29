Турист скинув дружину з балкона через коронавірус
У Таїланді британський турист скинув дружину з балкона, пояснивши це стресом через коронавірус. Після цього, чоловік був арештований поліцією.
Інцидент стався в багатоквартирному будинку в провінції Районг на півдні країни. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Як розповів 46-річний британець Дейв Мітчелл, в цей день він перенервував, оскільки не може повернутися додому і йому доводиться сидіти в апартаментах через режим самоізоляції.
За його словами, будучи в стресовому стані, він посварився дружиною, після чого і стався інцидент. Співробітники правоохоронних органів негайно направили постраждалу до лікарні з серйозними травмами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що буде з туризмом після пандемії коронавірусу.