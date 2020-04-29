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/ Журнал

Турист скинув дружину з балкона через коронавірус

1.6т
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У Таїланді британський турист скинув дружину з балкона, пояснивши це стресом через коронавірус. Після цього, чоловік був арештований поліцією.

Інцидент стався в багатоквартирному будинку в провінції Районг на півдні країни. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Турист скинув дружину з балкона через коронавірус

dailymail.co.uk

Як розповів 46-річний британець Дейв Мітчелл, в цей день він перенервував, оскільки не може повернутися додому і йому доводиться сидіти в апартаментах через режим самоізоляції.

За його словами, будучи в стресовому стані, він посварився дружиною, після чого і стався інцидент. Співробітники правоохоронних органів негайно направили постраждалу до лікарні з серйозними травмами.

Турист скинув дружину з балкона через коронавірус

dailymail.co.uk

Турист скинув дружину з балкона через коронавірус

dailymail.co.uk

Турист скинув дружину з балкона через коронавірус

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що буде з туризмом після пандемії коронавірусу.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Таїланд
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