Туреччина закрила в'їзд для туристів: список заборонених країн

Туреччина закрила кордони для громадян дев'яти європейських країн – Німеччини, Іспанії, Франції, Австрії, Норвегії, Данії, Швеції, Бельгії та Нідерландів.

Як повідомляє прес-служба МВС Туреччини, відповідний указ про заборону в'їзду через пандемію коронавірусу підписав Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

turktrip.ru

Так, заборона почала діяти з 8 години суботи, 14 березня, і продовжиться на всіх прикордонних контрольно-пропускних пунктах до 17 квітня. Крім того, указ розповсюджується також на іноземців, які протягом останніх 14 днів відвідували вищеназвані країни.

Також громадянам Туреччини тимчасово забороняється подорожувати в названі країни.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, влада Кіпру вирішили закрити в'їзд для іноземців на 15 днів через поширення коронавірусу. Заборона почала діяти з 15 березня.

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