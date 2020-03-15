Головна Новини
15 березня • оновлено в 11:19
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Туреччина закрила в'їзд для туристів: список заборонених країн

4.1т
Читати матеріал російською

Туреччина закрила кордони для громадян дев'яти європейських країн – Німеччини, Іспанії, Франції, Австрії, Норвегії, Данії, Швеції, Бельгії та Нідерландів.

Як повідомляє прес-служба МВС Туреччини, відповідний указ про заборону в'їзду через пандемію коронавірусу підписав Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Туреччина закрила в'їзд для туристів: список заборонених країн

turktrip.ru

Так, заборона почала діяти з 8 години суботи, 14 березня, і продовжиться на всіх прикордонних контрольно-пропускних пунктах до 17 квітня. Крім того, указ розповсюджується також на іноземців, які протягом останніх 14 днів відвідували вищеназвані країни.

Також громадянам Туреччини тимчасово забороняється подорожувати в названі країни.

Туреччина закрила в'їзд для туристів: список заборонених країн

turkeyforfriends.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, влада Кіпру вирішили закрити в'їзд для іноземців на 15 днів через поширення коронавірусу. Заборона почала діяти з 15 березня.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги