Туреччина посилила правила для туристів: що змінилося

Туреччина з червня 2020 року введе нові обмеження для іноземних туристів, згідно з якими мандрівники зобов'язані будуть пройти тест на коронавірус у аеропорту.

Як передає АТР, з такою заявою виступив міністр культури й туризму Мехмет Нурі Ерсой.

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Так, міністр повідомив, що влада зобов'яже всіх іноземців і місцевих громадян, які повертаються з-за кордону, пройти тестування на COVID-19 в аеропортах країни.

Зазначається, що з червня в основних аеропортах Туреччини буде організовано роботу спеціальних лабораторій, які будуть перевіряти пасажирів на наявність вірусу.

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Крім того, Ерсой зазначив, що тестування буде здійснюватися до проходження паспортного контролю й не займе більше двох-трьох хвилин. Про результат кожен пасажир зможе дізнатися через шість годин, і якщо він виявиться позитивним, то туриста ізолюють у готелі й встановлять, з ким він контактував.

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Як писав OBOZREVATEL, міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой повідомив про те, що країна готується до відкриття туристичного сезону : в кінці травня планується відновлення внутрішнього авіасполучення, а в червні – після попереднього узгодження з певними країнами – міжнародне.