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12 травня • оновлено в 17:12
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Туреччина посилила правила для туристів: що змінилося

2.2т
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Туреччина з червня 2020 року введе нові обмеження для іноземних туристів, згідно з якими мандрівники зобов'язані будуть пройти тест на коронавірус у аеропорту.

Як передає АТР, з такою заявою виступив міністр культури й туризму Мехмет Нурі Ерсой.

Туреччина посилила правила для туристів: що змінилося

golos.ua

Так, міністр повідомив, що влада зобов'яже всіх іноземців і місцевих громадян, які повертаються з-за кордону, пройти тестування на COVID-19 в аеропортах країни.

Зазначається, що з червня в основних аеропортах Туреччини буде організовано роботу спеціальних лабораторій, які будуть перевіряти пасажирів на наявність вірусу.

Туреччина посилила правила для туристів: що змінилося

marinatravel.kz

Крім того, Ерсой зазначив, що тестування буде здійснюватися до проходження паспортного контролю й не займе більше двох-трьох хвилин. Про результат кожен пасажир зможе дізнатися через шість годин, і якщо він виявиться позитивним, то туриста ізолюють у готелі й встановлять, з ким він контактував.

Туреччина посилила правила для туристів: що змінилося

biletik.aero

Як писав OBOZREVATEL, міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой повідомив про те, що країна готується до відкриття туристичного сезону : в кінці травня планується відновлення внутрішнього авіасполучення, а в червні – після попереднього узгодження з певними країнами – міжнародне.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Місце
Туреччина
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