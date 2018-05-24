Туреччина - не тільки курорти: топ-10 незвичайних місць

У Туреччині багато історичних і природних пам'яток, про які не знають туристи.

У добірці цікаві місця південної, східної, західної і центральної частини країни, куди варто відправитися.

Топ-10 відкриє для мандрівника цю країну з нового, можливо, несподіваного боку.

Острів Кекова

На ньому збереглися руїни стародавнього міста Доліхісте, частина яких навіки залишилася в морських глибинах. Подібно Атлантиді, місто пішло під воду в результаті тектонічних рухів, змусивши бігти людей з цього райського куточка.

Голубина долина

Назву долина отримала завдяки тому, що на її теренах розкинулося багато скель, в яких колись вирізали голубники. Ландшафт нагадує сюжети з казок, фантастичних фільмів. Тут величезна кількість рукотворних і нерукотворних тунелів.

Озеро Ван

Озеро розташувалося на самому сході країни, всього в декількох кілометрах знаходиться іранський кордон. Це озеро - справжня хімічна лабораторія, тут лікують артрити і ревматизм, так як вода в озері солона, а ще в ньому багато соди.

Музей під відкритим небом Гереме

Музей знаходиться в Каппадокії. Це цілий ансамбль з печерних ходів, будівель, релігійних об'єктів. Головним надбанням є скельні церкви, більшість з яких були вирізані в X-XI століттях, а також жіночий монастир.

Палац Ісхак Паша

Палац розташований на високогірному плато з глибокими обривами по периметру. У ньому налічується 336 кімнат, будували його цілих 99 років. Це стало останнім масштабним будівництвом "епохи тюльпанів" - розквіту культури і мистецтв в Османській імперії.

Центр міста Мардін

Тут не зовсім типова для Туреччини архітектура, так як корінне населення цього краю - ассірійці, а тепер проживає багато курдів. У дев'яностих місто було закрите для туристів, зараз це дуже перспективний напрямок.

Памуккалє

Туристам цей об'єкт відомий в першу чергу своїми геотермальними джерелами і басейнами-терасами. Крім того, в Памуккалє можна знайти досить багато стародавніх споруд часів Римської імперії, адже колись тут було античне місто Іераполіс. Дуже добре зберігся римський амфітеатр.

Місто Ефес

Візитною карткою Ефеса є побудована в 117 році н. е. бібліотека Цельсія, яка була також гробницею Тіберія Юлія Цельса. У стародавні часи вона була третьою за величиною бібліотекою світу. У місті було побудовано безліч релігійних об'єктів, найвідоміші - це храм Артеміди, Адріана і Доміціана. Також тут є стадіон, фонтани, катакомби, каплиці, культові місця та т.д.

Айя-Софія в Стамбулі

Айя-Софія спочатку була побудована як християнський храм, але за часів сельджуків була перероблена в мечеть. Цей об'єкт внесений до списку ЮНЕСКО.

Мавзолей Ататюрка в Анкарі

Цей величний мавзолей побудований для вшанування пам'яті однієї людини - Мустафи Ататюрка. Завдяки йому ця країна стала європеїзованою і прогресивною.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Туреччина вирішила позбутися бідних туристів.