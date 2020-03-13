Українці почали масово відмовлятися від поїздок до Єгипту через коронавірус, хоча ця країна не закрита, і через теплий клімат у ній нібито немає передумов для поширення інфекції.

Про це OBOZREVATEL розповів голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха.

"На сьогодні у зв'язку зі шквалом негативної інформації про коронавірус зросла кількість відмов від поїздок, також і в ті держави, де немає ніякої загрози щодо вірусу. Зокрема, до Єгипту", – поділився він.

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Оскільки деякі українці вже оплатили тури, гостро постало питання про повернення грошей.

"Якщо говорити про повернення – все вирішується в рамках законодавства, в рамках закону України про туризм. Туроператор готовий компенсувати туристам кошти, крім тих, які він витратив на організацію поїздки. Тобто якщо оплачені готель і авіаквиток, ці гроші можна повернути, якщо їх поверне готель у тій чи іншій країні і авіаперевізник. Все це прописано в нормах договору, який зобов'язаний був укласти турист із туроператором. Друге – це норми України про туризм. І якщо клієнт відмовляється від поїздки в країну, де немає загрози зараження коронавірусом, через масовий психоз, він повинен розуміти, що зазнає певних втрат", – зазначив Голубаха.

Ціни на путівки впали

Ціни на тури в Єгипет і Туреччину, за словами Голубахи, впали і суттєво.

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"Туреччина і Єгипет – країни, які дуже залежать від туризму, це одне із серйозних джерел надходжень до бюджету. І вони розвивають туризм. Тому вони роблять все можливе для того, щоб в рамках паніки, яка поширилася, якось захищати свої галузі. З іншого боку, галузеві асоціації, наприклад, у Туреччині, звертаються до свого уряду щодо податкових послаблень і пільгового кредитування готелів, які будуть простоювати. Водночас вони сподіваються, що паніка й ситуація з коронавірусом буде взята під контроль. І буде зрозуміло, коли відкриється сезон і відновляться авіаперельоти", – пояснив Голубаха.

Відкриття сезону, за його словами, ніхто не переносить: "У Туреччині сезон почнеться, щойно потеплішає, це не залежить від людей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня на спільній пресконференції керівники Міністерства культури й туризму, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства торгівлі Туреччини заявили, що сезон все ж перенесуть. Початок заплановано на 16 квітня.

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