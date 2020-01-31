Це небезпечно: названі речі, які ніколи не варто робити в літаку

Пасажири, які часто подорожують, назвали вчинки на борту літака, які можуть призвести до небезпечних наслідків.

Так, про речі, які точно не варто робити в літаку, пише видання Lenta.ru з посиланням на британський Daily Mail.

volskweek.ru

Не залишати цінні речі на багажній полиці

Пасажирам не рекомендують залишати цінні речі в сумці, яка знаходиться на багажній полиці під час рейсу. У той момент, коли світло в салоні вимикається, а людина засинає, злодії можуть витягнути з сумки гроші або дорогу техніку.

airlife.ua

Не пити воду з-під крана в туалетній кімнаті

А також не чистити нею зуби та не вмиватися. Повідомляється, що в цій воді мешкає дуже багато паразитів та бактерій.

blog.mydutyfree.net

Не торкатися речей в літаку без необхідності

Через велику кількість бактерій не рекомендують торкатися інших речей в літаку, якщо в цьому немає необхідності, а також знімати шкарпетки під час перельоту.

"Літаки є одним з найбільш біологічно небезпечних місць на землі і над землею, так що в будь-які незначні рани на шкірі можуть проникнути небезпечні для життя бактерії", – зазначає експерт.

biletik.aero

Також серед небажаних дій на борту літака називають: суперечки з бортпровідниками, занадто довге перебування в кріслі без руху, недостатнє споживання води.

montsame.mn

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