Травневі канікули в Туреччині: куди поїхати і за які гроші

Українці активно починають шукати гарячі тури на травневі свята 2019. Найпопулярніші країни для бюджетного відпочинку в травні - Туреччина, Єгипет, Кіпр, Греція.

OBOZREVATEL розглянув недорогі варіанти відпочинку в Туреччині на травневі свята в містах, які користуються особливою популярністю.

Де відпочити в Туреччині на травневі свята

В Аланії на травневих вже можна відкривати сезон купання Джерело: Pixabay

В Аланії на травневих вже можна відкривати сезон купання Джерело: Pixabay

В Аланії на травневих вже можна відкривати сезон купання Джерело: Pixabay

Ідея №1 Аланія

У травні в Аланії починається справжнісіньке літо, температура повітря піднімається вище позначки в + 20°С. Місто оточене горами, які оберігають його від холодного повітря. На травневі свята вже можна відкривати сезон купання, правда він тільки для хоробрих, так як температура води ще не комфортно висока.

Крім пляжів в Кемері можна подивитися й історичні пам'ятки Джерело: Pixabay

Крім пляжів в Кемері можна подивитися й історичні пам'ятки Джерело: Pixabay

Крім пляжів в Кемері можна подивитися й історичні пам'ятки Джерело: Pixabay

Ідея №2 Кемер

Як і Аланія, місто Кемер знаходиться в оточенні величних гір. Температура в травні вище 25°С піднімається ближче до кінця місяця. Що стосується температури води в травні, то за умови ранньої весни вона може сягнути + 21-23°С. Крім відпочинку на пляжі і прославленого нічного життя в Кемері, туристам припадуть до душі й історичні пам'ятки, яких тут більш ніж достатньо.

У Бодрумі розваги знайдуться на будь-який показник температурного стовпчика Джерело: Pixabay

У Бодрумі розваги знайдуться на будь-який показник температурного стовпчика Джерело: Pixabay

У Бодрумі розваги знайдуться на будь-який показник температурного стовпчика Джерело: Pixabay

Ідея №3 Бодрум

Відпочинок в Бодрумі, категорично відрізняється від відпочинку в Аланії і Кемері. Якщо в попередніх двох варіантах дуже велика ставка на погоду, то в Бодрумі розваги знайдуться на будь-який показник температурного стовпчика. Нестримні танці на пляжах і вируюче нічне життя зможе розрадити, розважити і поміняти місцями день і ніч. Курорт Бодрум – це модний танцювальний майданчик для європейців на відпочинку. Але, крім танців, в Бодрумі є своя яскрава частина міста, яка передає весь колорит Сходу.

Скільки коштує відпочинок в Туреччині в травні

Щоб відпочити і не розоритися на травневі, потрібно все продумувати або наперед, або в останню хвилину. Туроператори пропонують квитки з раннього бронювання до Туреччини від 6,5 тис. грн. на людину. Недорогі тури в Туреччину можна знайти якщо уважно стежити за сайтами туроператорів.

Аланія в травні на одну людину з трансфером, харчуванням "все включено" - від 8,6 тис. грн.

Кемер в травні на одну людину з трансфером, харчуванням "все включено" - від 8, 4 тис. грн.

Бодрум в травні для однієї людини з трансфером, харчуванням "все включено" - від 11,6 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, травневі свята в 2019 році принесуть українцям невеликі "канікули".

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