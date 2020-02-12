Тайны и загадки Берлина: где найти настоящий дух столицы Германии

Долгое время Берлин был самой недооцененной столицей Европы с туристической точки зрения. Считалось, что после Второй мировой войны город пришел в упадок и остался на обочине культурной жизни. Якобы настоящих архитектурных жемчужин тут нет, так что искушенного европейскими изысками туриста Берлину удивить нечем.

Но последние годы показали, что это не так. Берлин вдруг оказался одним из самых модных, тусовочных центров региона, который привлекает все больше путешественников.

А все благодаря удивительной смеси сложной истории этого города и раскованной атмосферы свободы и творчества, которая наполняет столицу Германии сегодня.

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Дань истории

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Говоря о Берлине, сразу подразумеваешь его сложное прошлое – иногда величественное, иногда трагичное, иногда воодушевляющее.

Лучше всего это отразилось в архитектуре. В этом смысле Берлину есть, что предложить.

Это, прежде всего, полные символизма Бранденбургские ворота. Их построили еще в 18 веке, но новый смысл они обрели после падения Берлинской стены, став символом единения нации. Этот дух можно особенно полно ощутить, оказавшись у ворот в новогоднюю ночь. На празднование здесь собираются толпы немцев и устраивают шумные гуляния.

Собственно, чтобы проникнуться историей города, нужно обязательно посетить мемориальный комплекс, посвященный Берлинской стене, которая почти 30 лет разделяла столицу Германии на Западный и Восточный Берлин. Комплекс расположен вдоль Бернауэр штрассе, здесь сохранились остатки стены. Видно, как это грозное сооружение изменило жизнь города, сохранены жуткие артефакты, напоминающие о разрушенных судьбах и гибели отчаявшихся людей, которые пытались пробраться на другую сторону.

Неоднозначные эмоции у туристов обычно вызывает величественное здание Рейхстага. Долгие годы оно ассоциировалось с ужасами нацизма, сейчас это всего лишь здание парламента. К тому же довольно приветливое для посетителей – все желающие могут войти внутрь и увидеть город с высоты стеклянного купола.

О трагической истории напоминают также впечатляющий Мемориал памяти жертв Холокоста неподалеку от Бранденбургских ворот, а также Еврейский музей.

Но Берлин – это не только про трагичное прошлое. Это, прежде всего, очень красивый и комфортный для жизни город.

Обязательно нужно прогуляться по любимому парку всех берлинцев Тиргартену. Кроме пышной зелени в самом центре города, здесь можно увидеть различные скульптуры и дворец Бельвю – резиденцию президента Германии.

В списке обязательных к просмотру красот Берлина – площадь Жандарменмаркт, которую украшают два собора и Берлинский драматический театр, а также красивейший Берлинский собор и Замок Шарлоттенбург с дворцовым парком, который много лет был резиденцией прусский правителей.

Стильный, модный, молодежный

Впрочем, молодежь со всего мира Берлин привлекает не столько историей и достопримечательностями из путеводителей, сколько яркими и зрелищными достижениями современности.

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Здесь потрясающая архитектура в современном стиле. Чего стоит только центр торговой и деловой жизни города на Потсдамер Платц или знаменитая Берлинская телебашня, с которой открывается лучший вид на город.

В Берлине множество модных выставок, галерей и арт-объектов.

Один из самых ярких примеров – Хакские дворы. В прошлом это был центр промышленности и рабочий квартал, теперь же этот необычный архитектурный комплекс – тусовочное место с оригинальными кафе, стрит-артом и заведениями андеграундной культуры вроде культового Дома Шварценберг.

А кроме всего этого, Берлин – это сосредоточение бурной ночной жизни. Здесь множество модных клубов и баров, вечеринки могут длиться не просто всю ночь, а даже весь уик-энд нон-стоп. А цены при этом вполне демократичные.

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