Стюардесу розкритикували в мережі за лайфхаки про заселення в готель

Стюардеса Кет Камалані виклала відео в TikTok, де розповіла, як комфортно і безпечно провести час у готелі. Проте деяких користувачів здивували поради дівчини.

У ролику, який набрав більше п'яти млн переглядів, бортпровідниця порекомендувала не називати голосно номер своєї кімнати в лаунж-барі, перевіряти, чи немає когось за шторами або під ліжком, завжди зачиняти двері на внутрішній засув (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також дівчина порадила відразу прибирати декоративні подушки і покривала, тому що їх ніколи не перуть, і ретельно перевіряти ліжко на наявність клопів. Проте деякі користувачі TikTok звинуватили Камаліні в параної.

"Я працювала в готелі і прибирала в номерах. Хто тобі сказав, що ми ніколи не перемо підковдри і наволочки?", "Скажу чесно, це звучить параноїдально", "Навіщо тобі обшукувати свій номер? Навіщо комусь тебе переслідувати?", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома у соцмережах стюардеса Біанка Парадіс поділилася відео, на якому позувала у відвертому купальнику, і вразила шанувальників. На записі вона сиділа на високому стільці перед каміном, демонструючи сексуальні форми.