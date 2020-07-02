Стюардеси назвали наймерзенніші звички пасажирів

Стюардеси з різних авіакомпаній перерахували наймерзенніші звички пасажирів літаків під час подорожей.

Відповідна дискусія розгорнулася на Reddit, на неї звернуло увагу видання Daily Express. Так, за словами однієї з бортпровідниць, її вражає, що багато пасажирів залишають після перельоту сміття в не призначених для цього місцях.

ria.ru

"Підгузки, продукти харчування, блювота, пакети. Все це запихають в будь-які щілини, маленькі кишеньки на спинках крісел і під сидіння", – розповіла вона, підкресливши, що таким чином туристи збільшують число бактерій в салоні літака, в той час як в екіпажу часто не вистачає часу між рейсами, щоб якісно його очистити.

biletik.aero

"Люди взагалі часто роблять огидні речі на відкидних столиках: я бачила, як вони міняли на них підгузки, стригли нігті на ногах, – і це тільки мала частина", – поскаржилася ще одна стюардеса.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пасажир невідомого літака викликав огиду у попутників, підстригаючи перед початком рейсу нігті.