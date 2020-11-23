Стюардеса розповіла, як вижити під час пожежі в літаку

Стюардеса на ім'я Карина розповіла, що потрібно робити, щоб вижити під час пожежі в літаку. Дівчина порадила, в першу чергу, не панікувати й дотримуватись вказівок членів екіпажу.

Подробицями вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами бортпровідниці, якщо літак охоплений полум'ям, пасажирам слід пригнутися якнайнижче до підлоги та дихати через мокру тканину. До виходу потрібно пересуватися поповзом.

"Пам'ятайте, що навіть якщо літак охоплений полум'ям, завжди є шанс врятуватися! Головне, не панікувати й дотримуватись вказівок членів екіпажу. Потрібно пригнутися до підлоги якнайнижче і дихати через мокру тканину. До виходу потрібно пересуватися поповзом, адже дим легкий і підіймається вгору", – повідомила стюардеса.

Крім того, вона розповіла про ситуації, коли може виникнути пожежа і порадила, що робити в такому випадку. Так, в ситуації, коли у туриста, наприклад, загорівся мобільний телефон, його слід швидко залити водою, після чого апарат потрібно передати бортпровіднику.

"Якщо у вас під рукою є пляшка води, залийте телефон водою. Обов'язково повідомте бортпровіднику, який прибере його в металевий контейнер. Навіть якщо ви вже загасили телефон, є шанс, що він спалахне повторно, оскільки літієва батарея сильно нагріта. Це призведе до повторного загоряння", – заявила бортпровідниця.

Вона також зазначила, що якщо мандрівник помітив задимлення в літаку, він негайно повинен повідомити про нього бортпровіднику, особливо про білий дим за обшивкою, адже в такому випадку мова може йти про спалах проводки.

"У керівних документах авіакомпанії є чітка інструкція, за якою повинні діяти бортпровідники у такій ситуації", – підсумувала стюардеса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна в соцмережах стюардеса розкрила хвороба, якої найчастіше схильні до співробітниці авіакомпаній. Так, за її словами – це варикоз.