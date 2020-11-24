Стюардеса розповіла про секретні способи зірок залишатися непоміченими в літаку

Американська стюардеса поділилася секретними способами знаменитих людей залишатися непоміченими під час перельоту на літаку. Так, багато хто з них подорожує інкогніто.

Відповідним відеороликом вона поділилася на своїй сторінці в TikTok. В першу чергу, за словами бортпровідниці, відомі особистості можуть проводити час до польоту в окремих лаунж-зонах і, наприклад, там відпочивати, спати, замовляти їжу та напої (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Також знаменитості можуть частково подорожувати інкогніто, адже їх нерідко доставляють до повітряного судна на окремому транспортному засобі, буквально за кілька хвилин до закриття дверей лайнера. У зв'язку з тим, що такі пасажири найчастіше вибирають для перельоту бізнес-клас, вони також першими покидають салон.

Белла Хадід в літаку Instagram Белли Хадід

Бортпровідниця також додала, що якщо люди не бачать знаменитостей на борту літака, "це не означає, що їх немає там".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська стюардеса на ім'я Тая розкрила правду про вимоги до зовнішнього вигляду бортпровідниць. Дівчина заявила, що їй та її колегам зовсім необов'язково мати модельні параметри.