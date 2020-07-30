Стюардеса розповіла про найцінніших пасажирів: хто вони

Невідома стюардеса розповіла про те, яких пасажирів можна вважати найціннішими на борту літака в процесі авіаперельоту.

Про це повідомляє Daily Express. За її словами, в першу чергу, мова йде про фізично підготовлених мандрівників, які, наприклад, здатні зрушити з місця величезний люк, відкрити важкі двері або допомогти заспокоїти буйного пасажира.

"Я зазвичай намагаюся запам'ятати, на яких місцях сидять такі пасажири. Це своєрідний допоміжний ресурс для мене. Якщо в процесі польоту настане екстрена ситуація, я особисто запитаю одного з таких людей, чи не готові вони допомогти нам в разі потреби. Зокрема, вони можуть посприяти при нападі на салон лайнера і втручанні в його роботу, приборканні дебошира або в аварійних обставинах", – пояснила бортпровідниця.

Стюардеса розповіла про найцінніших пасажирів (фото – factroom.ru)

Вона також додала, що, як правило, намагається розпізнати в пасажирах й своїх колег – на її думку, вони представляють "особливо цінний ресурс", адже професійно навчені, володіють унікальними навичками й знають, що необхідно робити в надзвичайних ситуаціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Хізер Пул, авторка книги про роботу авіакомпанії, розповіла про звичку пасажирів, яка найбільше дратує бортпровідниць.