Стюардеса розповіла про найдивніші витівки пасажирів

Стюардеса розповіла про найдивніші витівки авіапасажирів, які її шокували в робочих поїздках.

Про це пише Daily Express. Так, одного разу туристка звернулася до неї з проханням забрати брудний дитячий памперс – за словами співробітниці авіакомпанії, такий вчинок обурливий, адже члени екіпажу, як правило, взаємодіють з продуктами харчування на борту.

"Жінка поміняла підгузок дитині на сидінні під час посадки, потім покликала мене, тримаючи його в простягнутій руці, – і згодом вкрай засмутилася через те, що їй довелося чекати, поки я принесу сміттєвий пакет", – згадала вона.

Іншим разом стюардесу неприємно здивував чоловік, який попросив пожартувати над його дружиною, коли та забула свою сумочку в іншому кріслі.

"Її чоловік попросив мене про послугу: "Коли ви принесете це їй, скажіть, що у неї дуже високі запити. Їй це сподобається!" – розповіла вона, додавши, що не стала виконувати побажання клієнта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Сьюзен Браун розповіла про найбезглуздіше прохання пасажира, з яким їй доводилося стикатися під час польоту.