Стюардеса розповіла про найбрудніші місця в літаку. Відео

Стюардеса Кет Камалані показала шанувальникам найбрудніші місця в літаку.

Відповідне відео дівчина опублікувала в своєму акаунті в соцмережі TikTok. Бортпровідниця порадила ніколи не чіпати кишеню, розташовану на спинці, що стоїть попереду сидіння. За її словами, це місце ніколи не дезінфікують. Ролик набрав понад 500 тисяч переглядів (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Камалані порадила завжди протирати серветками відкидний столик перед використанням і регулятори подачі повітря, розташовані над головою пасажирів. Крім того, найбруднішими предметами вона також назвала інструкцію безпеки, ремінь безпеки і дверну ручку в туалеті.

Авіапасажирам порадили протирати регулятори подачі повітря. Скриншот відео

Підписники стюардеси у коментарях під відео обурилися, що в літаку так багато грязних місць під час пандемії коронавірусу.

"Тепер мій страх перед польотами збільшився в кілька разів", "Чому авіакомпанії не чистять ці місця? Хоча би під час пандемії", "Я в шоці", – написали шанувальники Камалані.

Шанувальники прийшли в жах від побаченого. TikTok Кет Камалані

Стюардеса викликала обурення в мережі. TikTok Кет Камалані

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кет Камалані виклала відео в TikTok, де розповіла, як комфортно і безпечно провести час у готелі. Проте деяких користувачів здивували поради дівчини.