Стюардеса розповіла, навіщо насправді потрібно прибирати відкидний столик
Невідома стюардеса розкрила реальну причину, чому члени екіпажу просять пасажирів прибирати відкидні столики під час найбільш небезпечних етапів польоту.
Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на Reddit. За словами інсайдерів, бортпровідниця пояснила дану вимогу правилами безпеки авіаперельотів, – мандрівники повинні виконувати зазначені дії. В іншому випадку при позаштатній ситуації вони не зможуть екстрено евакуюватися.
"Це навіть не стільки для вас, скільки для людини, що сидить поруч. З тієї ж причини, наприклад, вам ніщо не повинно заважати в проході між рядами крісел", – пояснила стюардеса.
Вона також зазначила, що більшість нещасних випадків на борту літака відбувається тому, що будь-які предмети заважають вільному пересуванню пасажирів. Найчастіше аварійні ситуації виникають під час зльоту і посадки, – ось чому в ці періоди вживаються особливі заходи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Кет Камалані показала шанувальникам найбрудніші місця в літаку. Відео дівчина опублікувала у своєму акаунті в соцмережі TikTok.