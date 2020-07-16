Стюардеса розповіла, чому не можна мінятися місцями в літаку

Чому не можна мінятися місцями в літаку. Instore.travel

Стюардеса однієї з популярних в світі авіакомпаній розповіла, чому пасажирам не можна мінятися місцями на борту літака під час рейсу.

В першу чергу, за словами бортпровідниці, така вимога пов'язана з процесом обслуговування клієнтів – зокрема, мандрівникам важливо перебувати саме на закріплених за ними місцях, якщо при бронюванні вони замовляли спеціальне харчування або вказували на харчову алергію. Про це пише Daily Express.

Крім того, особливу роль відіграє рівномірний розподіл балансу в салоні повітряного судна.

Стюардеса пояснила заборону на обмін місцями в літаку kudapoedy.com

"Всі літаки функціонують в умовах стабільності. Щоб постійно її підтримувати, від зльоту до приземлення, необхідно враховувати загальну вагу і його розподіл на борту", – пояснила стюардеса.

Також члени екіпажу відзначають, що пасажирам не слід намагатися пересісти, наприклад, з крісел економ-класу на місця в бізнес-клас, оскільки інші туристи, як правило, платять за обслуговування додаткові кошти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відкидання спинки крісла в літаку вважається небезпечним для здоров'я пасажира через те, що в разі аварійної ситуації це може привести до травм.