Стюардеса розкрила способи боротьби з закладеними вухами на борту літака

Стюардеса на ім'я Рушана поділилася кількома способами, як допомогти пасажирам літака з закладеними вухами.

Відповідним відео з рекомендаціями дівчина поділилася на особистій сторінці в TikTok. В першу чергу бортпровідниця порадила туристам брати з собою в подорож цукерки або жувальні гумки. Вона також розповіла про те, що однією з причин закладання вух може бути нежить – в цьому випадку можуть допомогти судинозвужувальні краплі (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Крім того, стюардеса поділилася ще одним секретним способом боротьби з закладеними вухами на борту літака.

"Ну і третє – попросіть бортпровідника зробити вам "чебурашку". "Чебурашка" – це два порожніх стаканчика, на дні яких знаходяться гарячі серветки. Ви повинні зробити вакуум для вух, і вам відразу стане легше", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Кет Камалані виклала відео в TikTok, де розповіла, як комфортно і безпечно провести час в готелі. Однак деяких користувачів здивували поради дівчата.