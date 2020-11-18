Стюардеса розкрила правду про вагу бортпровідниць

Українська стюардеса на ім'я Тая розкрила правду про вимоги до зовнішнього вигляду бортпровідниць. Дівчина заявила, що їй та її колегам зовсім необов'язково мати модельні параметри.

Такими подробицями бортпровідниця поділилася на особистій сторінці в Tik Tok. За її словами, в мережі існує міф про те, що стюардесу можуть звільнити за набір зайвої ваги. Однак насправді все відбувається навпаки: багато дівчат, влаштувавшись в авіакомпанію, поправляються на кілька кілограмів, тому що бортове харчування дуже калорійне (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Стюардеса повинна бути фізично сильною, щоб уміти відчинити двері, провести евакуацію. Їй не потрібно мати ідеальну модельну фігуру", – підсумувала Тая, підкресливши, що головним завданням бортпровідниці завжди залишається забезпечення безпеки на борту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна у соцмережах стюардеса розкрила хворобу, до якої найчастіше схильні співробітниці авіакомпаній. Так, за її словами – це варикоз.