Бортпровідники розкрили правду про умови роботи в період пандемії коронавірусу.

Одна зі стюардес зазначила, що на поширення вірусу величезний вплив зробили саме авіаперевезення, при цьому нікому немає діла до членів екіпажу, пише Fodors Travel.

Як приклад працівниця привела крупного авіаперевізника Delta, який розіслав своїм пілотам інструктаж про те, як діяти в разі, якщо у співробітника був позитивний результат тесту на COVID-19. У ньому говорилося про необхідність зберігати таємницю і не поширюватися про це своїм колегам.

Інша бортпровідниця зазначила, що авіакомпанії не виконують вимоги про проведення додаткових прибирань.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський пілот Патрік Сміт розповів про головну небезпеку літаків, а також назвав їх "інкубаторами хвороб".

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