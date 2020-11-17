Стюардеса розкрила негігієнічний вчинок Кім Кардаш`ян у літаку

Американська стюардеса Кет Камалані розповіла про негігієнічний вчинок світської левиці й телезірки Кім Кардаш`ян на борту літака. Так, знаменитість під час одного з польотів вирушила в туалет босоніж.

Такими подробицями бортпровідниця поділилася у соцмережі Tik Tok. Вона опублікувавши відео, в якому оцінила поведінку зірок, яких їй вдалося зустріти на борту літака. За словами Кет, з Кім їй вдалося познайомитися, коли вона прямувала з Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Телезірка була дуже втомленою, але вкрай доброю (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Така поведінка спантеличила інтернет-користувачів, які переглянули відео у TikTok-акаунті стюардеси.

"Що взагалі відбувається в голові людини, яка ходить в туалет без взуття?" – написали фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна у соцмережах стюардеса розкрила хворобу, до якої найчастіше схильні співробітниці авіакомпаній. Так, за її словами – це варикоз.