Стюардеса розкрила небезпеку харчування в літаку

Анонімна стюардеса, яка попрацювала в п'яти різних авіакомпаніях, розкрила небезпеку харчування, яке подається в літаках.

За словами бортпровідниці, будь-яка їжа, що розноситься персоналом на борту лайнера, шкідлива. Адже, по-перше, багато страв готуються за добу до вильоту, – це означає, що вони можуть бути несвіжими. Крім того, фрукти ріжуть за кілька годин до вильоту, і їхній зовнішній вигляд часом залишає бажати кращого. Про це повідомляє видання Daily Express.

Фото: turvopros.com

Крім того, згідно з її інформацією, сніданки часом роблять з ненатуральних продуктів.

"Яєчня або омлет можуть бути зроблені із суміші яйця і якогось замінника. На великій висоті рецептори людей часто притупляються, тому вони можуть не помічати цих деталей", – заявила бортпровідниця.

Фото: biletik.aero

Стюардеса також зізналася, що персонал літака завжди намагається брати в політ їжу з дому. І порадила мандрівникам дотримуватися такого ж правила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Хізер Пул назвала найдратівливішу звичку пасажирів в польотах.

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