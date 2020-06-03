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3 червня • оновлено в 19:07
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Стюардеса розкрила найобурливіші вчинки пасажирів

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Стюардеса з ніком Shrey Para розповіла про вчинки авіапасажирів, які обурюють її найбільше.

Подробицями вона поділилася на форумі Quora, передає Daily Express. За словами бортпровідниці, її дратує, коли пасажири відмовляються показати посадковий талон перед проходом в літак.

Стюардеса розкрила найобурливіші вчинки пасажирів

Фото: moscow.zagranitsa.com

"Були випадки, коли туристи з якихось причин випадково плутали рейс. Через такі й багато інших ситуацій з метою безпеки авіакомпанії вимагають, щоб ми перевіряли квиток перед посадкою. Якщо пасажир не хоче виконувати цієї вимоги, ми маємо право відмовити йому в посадці на літак", – пояснила дівчина.

Крім цього, стюардеса зізналася, що її обурює, коли пасажири вимагають допомоги при розміщенні ручної поклажі на багажній полиці.

Стюардеса розкрила найобурливіші вчинки пасажирів

Фото: bigworldtale.com

"Якщо ви не інвалід, не мати з немовлям, не вагітна жінка й у вас немає серйозних проблем зі здоров'ям, будь ласка, не просіть стюардес допомогти вам закинути валізу наверх. В процесі ми отримуємо травми, а авіакомпанії не покривають витрати на їхнє лікування", – заявила вона.

Стюардеса також додала, що їй засмучує, коли пасажири не вітаються посадці або проходять в літак, опускаючи очі. За її словами, вона очікує від клієнтів авіакомпанії хоча б усмішки.

Стюардеса розкрила найобурливіші вчинки пасажирів

Фото: pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Сьюзен Браун розповіла про найбезглуздіше прохання пасажира, з яким їй доводилося стикатися під час польоту.

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Автор
Крістіна Долматова
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