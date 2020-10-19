Стюардеса розкрила найдратівливіші вчинки авіапасажирів

Стюардеса американської авіакомпанії Монсеррат Андуджар-Геакоман розповіла про звички пасажирів, які найбільше дратують бортпровідниць.

Подробицями дівчина поділилася з виданням Daily Express. За її словами, найбільше стюардесам не подобається, коли мандрівники кладуть свої особисті речі в прохід.

"Уявіть, що я прийшла у ваш офіс, зняла взуття і залишила його у всіх на виду, щоб ви могли спіткнутися об нього... Щоб полегшити життя стюардес, достатньо прибрати багаж на полицю, а також не виставляти в прохід коліна та лікті", – пояснила вона.

Крім того, Андуджар-Геакоман вважає, що пасажирам не слід брати з собою в туалет телефони. Як зазначила бортпровідниця, це дратує персонал, адже з ними люди проводять більше часу в туалеті та змушують попутників довше чекати, стоячи в проході.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійський бренд білизни Honey Birdette випустив відверту рекламу за участю дівчат у формі стюардес та обурив реальних бортпровідниць.