Стюардеса розкрила головні страхи у своїй професії

Відома у соцмережах стюардеса на ім'я Любов поділилася з підписниками своїми головними страхами на роботі. Серед них – запізнення на рейс, втрата документів й скарги від пасажирів.

Так, про свої фобії бортпровідниця розповіла на особистій сторінці в Instagram. За словами дівчини, найбільше вона боїться проспати будильник, адже спізнюватися на рейс категорично заборонено.

"Я якось раз проспала рейс і з цієї причини заводжу 5 будильників. Особливо боїшся проспати після відпустки, тому що режим сну збивається: коли ти весь день спиш, а вночі – ні", – зізналася Любов.

Ще один страх – не пройти медкомісію, адже це може викликати серйозні наслідки для бортпровідниці.

"Це найнеприємніше що може бути у стюардеси, тому що в цій ситуації або звільняють з роботи, або відправляють надовго лікуватися. Нікому такого не бажаю. Здоров'я – це найцінніше, що у нас є, бережіть його", – зізналася стюардеса.

Третім пунктом вона позначила ймовірність забути документи, без яких не можна полетіти: закордонний паспорт, свідоцтво бортпровідника і медичний висновок. Стюардеса також зазначила, що побоюється скарг пасажирів, адже часом вони можуть бути написані на порожньому місці.

"Скарги можуть бути невиправдані, написані на вас від ревнощів до чоловіка або ще чого гірше. Але частіше пишуть скарги на авіакомпанію, адже частіше виникають питання з приводу організаційних моментів польоту, що від нас не сильно залежить. У будь-якому випадку можна з кожним домовитися. Пасажири думають що нам за це нічого не буде, але насправді може бути догана, а іноді й звільнення. Будьте добрішими, і бережіть один одного. І пам'ятайте, життя – це бумеранг", – підсумувала вона.

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