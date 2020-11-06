Стюардеса пояснила, навіщо бортпровідниці використовують червону помаду

Стюардеса Хізер Пул пояснила, що червона помада, яку часто вибирають бортпровідниці для свого макіяжу, безпосередньо пов'язана з безпекою пасажирів літака.

Про це жінка повідомила виданню Daily Star. За словами Хізер, яскравий колір допомагає зафіксувати увагу мандрівників в разі екстреної ситуації й буквально змушує їх "читати по губах". Таким чином вони спроможні краще сприймати інформацію, яку намагається донести до них льотний склад.

Пул відмітила, що недотримання правил макіяжу може обернутися для стюардес незворотними наслідками – наприклад, одна з її колег одного разу нанесла на губи нюдовий відтінок, а на наступний день не з'явилася на роботі.

"Ми й гадки не мали, звільнилася вона чи її вигнали", – розповіла бортпровідниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома в соцмережах стюардеса на ім'я Любов поділилася з підписниками своїми головними страхами на роботі. Серед них – запізнення на рейс, втрата документів й скарги від пасажирів.