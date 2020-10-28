Стюардеса показала, що відбувається на борту літака під час падіння

Співробітниця приватної авіакомпанії опублікувала відеоролик, де наочно показала, як відбувається евакуація під час аварії літака. Так, після команди пілота, дівчина в уніформі сіла на місце бортпровідника і почала пристібатися ременями безпеки.

На кадрах відео в TikTok видно, що після команди "аварійна ситуація", стюардеса підхопилася з крісла, сховала його в корпус салону і почала метушитися між сидінь. Паралельно сповіщаючи про початок екстреної евакуації (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Потім бортпровідниця дістала ліхтар і почала освітлювати пасажирам прохід в салоні, по черзі вказуючи на місце виходу з літака.

У коментарях під відео фоловери висловили подяку співробітниці авіаліній за такі кадри.

"Спасибі, що ділишся цим. У майбутньому я планую стати стюардесою, і мені знадобляться такі знання", – написав один з фоловерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса на ім'я Рушана виклала відео в TikTok, де поділилася кількома способами, як допомогти пасажирам літака з закладеними вухами.