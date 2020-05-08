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8 травня • оновлено в 17:58
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Стюардеса назвала найдратівливішу звичку пасажирів в польотах

4.4т
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Стюардеса Хізер Пул, автор книги про роботу авіакомпанії, розповіла про звичку пасажирів, яка найбільше дратує бортпровідниць.

Її слова наводить Daily Express. За словами дівчини, стюардесам не подобається, коли туристи замовляють дієтичну колу.

Стюардеса назвала найдратівливішу звичку пасажирів в польотах

Фото: moya-planeta.ru

"Цей напій піниться сильніше за інші, тому наливати його – ціла мука, особливо, якщо доведеться класти в склянку лід" – сказала Хізер.

Як пояснила бортпровідниця, за той час, що вона наливає дієтичну колу, вона могла б подати напій трьом пасажирам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійський бренд білизни Honey Birdette випустив відверту рекламу за участю дівчат у формі стюардес і обурив реальних бортпровідниць.

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Автор
Крістіна Долматова
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