Стюардеса назвала найдратівливішу звичку пасажирів літака

Невідома стюардеса назвала одну зі звичок пасажирів літаків, яка найбільше дратує членів екіпажу під час авіаперельоту.

Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на Reddit. За словами дівчини, їх нервують люди, які з будь-якого приводу натискають на кнопку виклику бортпровідника.

"Я завжди ненавиділа людей, які з будь-якого приводу натискають на кнопку виклику бортпровідника. Більшість пасажирів не розуміє, що систему слід використовувати виключно в екстрених випадках, коли необхідна термінова допомога льотного складу... Був один раз міжнародний рейс, на якому маленька дитина грала з кнопкою, і в цьому конкретному літаку ми могли відключити звуковий сигнал або просто ігнорувати його. Але при цьому, коли я пішла через салон, один з пасажирів зупинив мене і почав обурюватися", – розповіла стюардеса.

При цьому інші представники авіакомпаній порадили мандрівникам по можливості вставати з місця і звертатися до бортпровідників безпосередньо на бортовій кухні.

"Якщо ви не вмираєте, не варто натискати на кнопку", "Це все одно що клацати пальцями в ресторані", - висловилися вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома стюардеса розкрила реальну причину, чому члени екіпажу просять пасажирів прибирати відкидні столики під час найбільш небезпечних етапів польоту.