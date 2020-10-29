Стюардеса назвала головну умову успішного спілкування з бортпровідниками

Юля Ухіна Журнал 11:22, 29.10.2020 Оновлено: 11:37, 29.10.2020

Стюардеса однієї з авіакомпаній заявила, що найважливіше в процесі взаємодії та спілкування з бортпровідниками – бути ввічливим і вдячним.

Водночас, за словами жінки, не потрібно нічого очікувати натомість, наприклад, підвищення класу обслуговування або додаткових пільг. Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на Reddit.

"Вам необхідно бути щирими з бортпровідниками, тому що в них важка робота, а не тому, що ви потай сподіваєтеся, що це щось вам дасть... Їм доводиться мати справу з безліччю примхливих людей", – пояснила вона.

sputniknews.com

Крім того, стюардеса порекомендувала звертатися до бортпровідників на ім'я й частіше говорити їм "дякую" за все, що вони роблять.

"Рекомендую взяти з собою упаковку шоколадного асорті та віддати його бортпровідникам у процесі посадки", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський авіаексперт Мартін Ліндсторм назвав найнебезпечніші предмети в ручній поклажі під час пандемії коронавірусу. Так, одним із них є паспорт.

Коментувати
Travel Журнал

Дивіться також

Люсенька з "Мухтара", багато брехав і не патріот: хто такий новий спікер української делегації в ТКГ

Де дивитися бій Усик – Чісора: розклад трансляцій

Обмеження на зарплати топменеджерам держкомпаній України офіційно зняли

Ходив по трансвеститах і на колінах просив вибачення: подробиці вбивства українки в Італії

Призначено офіційного спікера української делегації в ТКГ щодо Донбасу: що про нього відомо