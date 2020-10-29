Стюардеса назвала головну умову успішного спілкування з бортпровідниками

Стюардеса однієї з авіакомпаній заявила, що найважливіше в процесі взаємодії та спілкування з бортпровідниками – бути ввічливим і вдячним.

Водночас, за словами жінки, не потрібно нічого очікувати натомість, наприклад, підвищення класу обслуговування або додаткових пільг. Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на Reddit.

"Вам необхідно бути щирими з бортпровідниками, тому що в них важка робота, а не тому, що ви потай сподіваєтеся, що це щось вам дасть... Їм доводиться мати справу з безліччю примхливих людей", – пояснила вона.

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Крім того, стюардеса порекомендувала звертатися до бортпровідників на ім'я й частіше говорити їм "дякую" за все, що вони роблять.

"Рекомендую взяти з собою упаковку шоколадного асорті та віддати його бортпровідникам у процесі посадки", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський авіаексперт Мартін Ліндсторм назвав найнебезпечніші предмети в ручній поклажі під час пандемії коронавірусу. Так, одним із них є паспорт.