Стало відомо, що буде з готелями після карантину

Вартість проживання в готелях у майбутньому збільшиться в два або чотири рази через наслідки пандемії коронавірусу.

Таку інформацію публікує видання Telegraph із посиланням на експертів у готельному бізнесі.

Власники об'єктів розміщення будуть змушені збільшити витрати на прибирання приміщень, а також встановити дороге обладнання, щоб запобігти поширенню вірусів. Найімовірніше, ці витрати будуть включені у вартість проживання для туристів.

"Я думаю, що збільшення витрат буде колосальним. Ймовірно, ціна розміщення подвоїться, а в деяких випадках, може, навіть збільшиться в чотири рази", – поділився своїм прогнозом представник онлайн-сервісу для скарг і рекомендацій відвідувачів Resolver Мартін Джеймс.

Підвищення цін може торкнутися і тих, хто планує бронювати житло через сервіс оренди Airbnb. Деякі власники квартир уже заявили, що їм доведеться збільшити вартість проживання, щоб компенсувати втрату доходів через карантинні заходи на тлі пандемії коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Туреччині криза змушує турецьких готельєрів міняти принципи роботи. Зокрема, систему "все включено" можуть замінити на харчування по меню.