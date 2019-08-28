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/ Журнал

Стало відомо про смерть дівчинки з РФ, яку засмоктало в басейн в Туреччині

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12-річна дівчинка з Росії, чию руку засмоктало в басейні на відпочинку в Туреччині, померла в лікарні.

Про це повідомив телеграм-канал Mash на Мойці. "Дівчинка багато часу провела під водою, її витягли і доставили в клініку, але дитина впала в кому. До поточного моменту її намагалися врятувати лікарі, в тому числі і ті, які прилетіли з Росії - на жаль, не вдалося ", - повідомили там.

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Стало відомо про смерть дівчинки з РФ, яку засмоктало в басейн в Туреччині
Стало відомо про смерть дівчинки з РФ, яку засмоктало в басейн в Туреччині

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент стався 18 серпня о Бодрумі. Руку дитини засмоктало в трубу готельного басейну, на допомогу пірнув тато дівчинки. Але навіть після того, як насос був зупинений, руку з труби вдалося витягнути тільки разом з обшивкою басейну.

Як це трапилося

Як це трапилося

На допомогу прийшли сім чоловіків, вони разом витягли дитину з води, очевидці викликали швидку допомогу, яка доставила потерпілу до лікарні Бодрума. Пізніше було прийнято рішення перевезти дитину в державну медичну клініку міста Денізлі, де є реанімаційне відділення.

Загибла дівчина

Загибла дівчина

"КП.ру"

12-річна дівчинка загинула на курорті

12-річна дівчинка загинула на курорті

"КП.ру"

Стало відомо про смерть дівчинки з РФ, яку засмоктало в басейн в Туреччині
Дівчинка, яка загинула в Туреччині

Дівчинка, яка загинула в Туреччині

"КП.ру"

Дівчинка впала в кому, і в свідомість так і не прийшла. Її серце перезапускати 5 разів.

Все це відбулося в готелі SUNHILL. Читайте відгуки про нього у нас на сайті.

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Місце
Туреччина Бодрум
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