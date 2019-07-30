Стало відомо про смерть десятків росіян у Туреччині: що їх убиває

У 2019 році в турецькій Анталії було зареєстровано декілька десятків смертей росіян, які приїхали на відпочинок.

Про це заявив генконсул РФ в Анталії Олег Рогоза, передає "РИА Новости". За його словами, це пов'язано з тим, що росіяни перед поїздкою не завжди можуть адекватно оцінити стан свого здоров'я.

"Це стосується, насамперед, людей похилого віку і тих, хто має хронічні захворювання, які загострюються в умовах спекотного й вологого клімату... Якщо говорити про сумну статистику, то, на жаль, цьогоріч кількість смертей вже обчислюється десятками", — заявив Рогоза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із травня цього року на турецьких курортах з різних причин померло більше десятка українців.

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