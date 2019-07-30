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Стало відомо про смерть десятків росіян у Туреччині: що їх убиває

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У 2019 році в турецькій Анталії було зареєстровано декілька десятків смертей росіян, які приїхали на відпочинок.

Про це заявив генконсул РФ в Анталії Олег Рогоза, передає "РИА Новости". За його словами, це пов'язано з тим, що росіяни перед поїздкою не завжди можуть адекватно оцінити стан свого здоров'я.

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"Це стосується, насамперед, людей похилого віку і тих, хто має хронічні захворювання, які загострюються в умовах спекотного й вологого клімату... Якщо говорити про сумну статистику, то, на жаль, цьогоріч кількість смертей вже обчислюється десятками", — заявив Рогоза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із травня цього року на турецьких курортах з різних причин померло більше десятка українців.

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Туреччина
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Так оно и понятно. Резкий переход с ягеля на турецкое «всё включено» не каждый ватник вытянет. Да и пляжи без колючей проволоки в диковинку — пьяный ватник привык по воде ходить аки апостол Андрей, а тут иногда и глубоко бывает.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А вот и не правда. Россиян убивает "Всё включено" ! Россияне умирают от разрыва желудка и впадают в алкогольную кому .
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Беспробудное пьянство и обжираловка на халяву - вот основное, что выделяет этот одичалый скот среди всех гостей. Так же именно это есть основной причиной падежа скота! Расеянин - хорошо только в дохлом виде!
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