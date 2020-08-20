Стало відомо про будівництво меморіалу жертвам COVID-19

В Уругваї побудують перший у світі "Меморіал пандемії", щоб вшанувати пам'ять жертв COVID-19.

Концепцію пам'ятника розробило архітектурне бюро Gómez Platero. Меморіал побудують на краю скелі, куди можна потрапити тільки по пішохідній дорозі, пише ArchDaily (щоб переглянути фото проєкту, доскрольте сторінку до кінця).

У центрі круглої конструкції планують зробити отвір, через який відвідувачі зможуть побачити океан, розташований внизу. Архітектори переконані, що на платформі меморіалу одночасно можуть поміститися 300 осіб з урахування соціальної дистанції.

Проєкт меморіалу archdaily.com

Будівництво розпочнуть після того, як уряд Уругваю закріпить місце за пам'ятником. На роботу планують витратити приблизно шість місяців.

Меморіал побудують в Уругваї archdaily.com

Зазначимо, що, за даними університету Гопкінса, у світі зареєстровано 22,4 мільйона підтверджених випадків COVID-19, з них – 787 тисяч смертей. Станом на 20 серпня коронавірусом в Україні заразилися 98 537 осіб. Померло 2184 пацієнти, одужав – 50 441.

На будівництво меморіалу піде приблизно шість місяців archdaily.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в Україні останнім часом значно збільшилася, порівняно з показниками станом на весну. Проте нині перебіг COVID-19 має дещо інший характер, розповів один із сімейних лікарів мешканців Солом’янського району Києва.