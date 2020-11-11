Стало відомо, коли можна буде вільно літати в Європу: названо три сценарії

Європейська організація з безпеки повітряної навігації оприлюднила три прогнози відновлення авіаперевезень після наслідків пандемії в Європі.

Так, за оптимістичним прогнозом, трафік може відновитися до 2024 року. Такий варіант можливий, якщо до літа 2021 буде доступна вакцина проти коронавірусу, повідомили в Євроконтролі.

Найбільш ймовірний прогноз – трафік відновиться до 2026 року, якщо до літа 2022 стане доступною вакцина проти коронавірусу.

Найгірший прогноз – трафік відновиться не раніше 2029 року, якщо вакцина буде неефективною.

Оприлюднено три прогнози відновлення авіаперевезень після наслідків пандемії в Європі GoodFon

"Ця катастрофічна картина для авіації та області ясно показує, чому державам так важливо приймати послідовні і погоджені заходи для підтримки авіаційної галузі. Щоб пасажири знову відчували себе в безпеці", – сказав генеральний директор Євроконтролю Імонн Бреннан.

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