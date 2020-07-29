Стало відомо, хто з ведучих повернеться в новий сезон "Орла і Решки"

Російська блогерка Настя Івлєєва завдяки шанувальникам повернеться в новий сезон тревел-шоу "Орел і Решка".

Все почалося з того, що фанати засипали зірку питаннями, чи повернеться вона в програму. Дівчина жартома сказала, що візьме участь в шоу, якщо пост з її фото в Instagram-акаунті телеканалу "Пятница!" набере більше 500 тисяч коментарів з хештегом #настюшкуврешку.

За три дні публікація набрала більше 600 тисяч коментарів. Івлєєва була шокована від такої активності та сказала, що стримає свою обіцянку і повернеться в шоу "Орел і Решка" в новому сезоні.

За три дні публікація набрала більше 600 тисяч коментарів Скриншот Instagram @fridaytv

"Я щаслива, що вам подобається ця програма, а я ваша улюблена ведуча! Ще більше убогої англійської та нових пісень! Чекаємо реакції керівництва шоу", – написала блогерка.

Івлєєва повернеться в шоу "Орел і Решка" Clutch.ua

Генеральний директор телеканалу Микола Картозія був здивований від такої армії фанатів Івлєєвої і підтвердив, що вони дійсно змогли домогтися свого.

"Таке у нас вперше. У подорож ведучого відправляє не рада продюсерів, а ваші 500 000 коментарів", – написав Картозія на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Настя Івлєєва і її чоловік співак Елджей повідомили про те, що захворіли на коронавірус. З ними проживала також її мама – вона в групі ризику. Блогер відзначила, що у них з Елджеєм хвороба протікає досить легко.