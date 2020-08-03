Стало відомо, чому вантажники в аеропорту 'жбурляють' багаж мандрівників

Невідомий вантажник аеропорту розповів, чому вони разом з колегами неакуратно працюють з валізами й нерідко змушені їх жбурляти.

Про це повідомляє Daily Express з посиланням на Reddit. За словами чоловіка, чим важча дорожня сумка, тим фізично важче її підняти та перемістити у вантажівку або на багажну стрічку.

"Коли у тебе є сумка вагою 100 фунтів (близько 45 кілограмів. – Ред.) І ти повинен максимально швидко її завантажити, вона вже навряд чи буде виглядати як і раніше добре", – зауважив він.

Таким чином, з огляду на те, що співробітники аеропортів, як правило, обмежені в часі, вони переважно дбають про швидкість своєї роботи, ніж про її акуратності.

"Ми намагаємося бути дбайливими з вашими сумками, чесно. Але помилки, звичайно, трапляються", – підсумував вантажник.

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